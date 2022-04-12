У Волновасі окупанти примушують дітей навчатися російською мовою за програмою РФ

Росіяни змусили розпочати навчання поблизу зони бойових дій.
Російські окупанти відновили навчальний процес у окупованій Волновасі, Донецької області.
Понад 800 учнів у тимчасово окупованому місті окупанти змусили розпочати навчання поблизу зони бойових дій.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
"Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа №5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів. Окупаційна влада заявила про те, що учні будуть навчатись російською мовою та за навчальною програмою РФ", - написала Денісова.
Вона наголосила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю і безпеці та є прямим порушенням ст.38 Конвенції ООН про права дитини.
Нагадаємо, у Криму школярів змушують писати "листи подяки" солдатам, які воюють проти України.
Читайте також: