У Волновасі окупанти примушують дітей навчатися російською мовою за програмою РФ

Росіяни змусили розпочати навчання поблизу зони бойових дій.

Російські окупанти відновили навчальний процес у окупованій Волновасі, Донецької області.

Понад 800 учнів у тимчасово окупованому місті окупанти змусили розпочати навчання поблизу зони бойових дій.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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"Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа №5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів. Окупаційна влада заявила про те, що учні будуть навчатись російською мовою та за навчальною програмою РФ", - написала Денісова.

Вона наголосила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю і безпеці та є прямим порушенням ст.38 Конвенції ООН про права дитини.

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