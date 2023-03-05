У Волновасі та Ясинуватій пролунали вибухи: "прилетіло" в улюблене кафе окупантів та "комендатуру"

Обставини подій поки не відомі.
У тимчасово окупованих Волновасі та Ясинуватій Донецької області пролунало кілька вибухів в улюбленому кафе російських загарбників та окупаційній "комендатурі".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Кажуть, у Волоноваху завітало покарання в бар “Андрій”, де постійно окупанти щось святкували. Та в приміщення комендатури. Також в Ясинуватій (на відео) щось пішло не так з місцями зберігання недопалків", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що поки немає офіційної інформації про те, що сталось у цих населених пунктах Донецької області.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі пролунали вибухи. Там окупанти позбулися чергового складу з боєкомплектом.
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