У Воловці внаслідок ворожого обстрілу 57 будинків залишилися без газопостачання

Увечері, 3 травня, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетних ударів по Закарпатській області.
Зокрема, ворожий снаряд влучив в інфраструктурний об’єкт та пошкодив розподільчий газопровід.
Про це повідомили в АТ "Закарпатгаз".
Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Споживачів просять перекрити крани перед газоспоживаючим обладнанням.
"Не панікуйте, не поширюйте фото та відео з місця подій, особливо, де видно бодай якісь елементи об'єктів чи місцевість (адже ворог може коригувати свої дії), у разі тривоги не ігноруйте, а спускайтеся в укриття", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпатській області. Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі уточнюються.
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