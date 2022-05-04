У Воловці внаслідок ворожого обстрілу 57 будинків залишилися без газопостачання

У Воловці внаслідок ворожого обстрілу 57 будинків залишилися без газопостачання

Увечері, 3 травня, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетних ударів по Закарпатській області.

Зокрема, ворожий снаряд влучив в інфраструктурний об’єкт та пошкодив розподільчий газопровід.

Про це повідомили в АТ "Закарпатгаз".

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Споживачів просять перекрити крани перед газоспоживаючим обладнанням.

Фото: Закарпаття онлайн

"Не панікуйте, не поширюйте фото та відео з місця подій, особливо, де видно бодай якісь елементи об'єктів чи місцевість (адже ворог може коригувати свої дії), у разі тривоги не ігноруйте, а спускайтеся в укриття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпатській області. Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі уточнюються.

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