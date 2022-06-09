У ВООЗ не підтверджують спалах холери в Маріуполі

У ВООЗ не підтверджують спалах холери в Маріуполі

Спалах холери в Маріуполі, про який нещодавно почали писати ЗМІ, не підтверджують у ВООЗ.

Там створили умови для лікування можливих захворілих.

Про це ВООЗ повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

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Зазначається, що до спалаху холери могло призвести пошкодження каналізаційних стоків, які почали перемішуватися з питною водою. Проте щоб не допустити розповсюдженню хвороби, там впроваджують привентивны заходи.

“Війна збільшує ризики виникнення інфекційних хвороб. У Маріуполі через пошкодження вода змішалась з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації”, - наголосила представник ВООЗ Маргарет Гарріс.

Інформацію про розповсюдження холери також спростував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, ні в області, ні в місті не виявили холери. А в лікарнях традиційно проводять підготовку до літнього сезону.

Нагадаємо, що депутат-зрадник на Херсонщині активно співпрацює з російськими окупантами.

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