У ВООЗ не підтверджують спалах холери в Маріуполі

Спалах холери в Маріуполі, про який нещодавно почали писати ЗМІ, не підтверджують у ВООЗ.
Там створили умови для лікування можливих захворілих.
Про це ВООЗ повідомила на своїй сторінці в соцмережі.
Зазначається, що до спалаху холери могло призвести пошкодження каналізаційних стоків, які почали перемішуватися з питною водою. Проте щоб не допустити розповсюдженню хвороби, там впроваджують привентивны заходи.
“Війна збільшує ризики виникнення інфекційних хвороб. У Маріуполі через пошкодження вода змішалась з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери, ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації”, - наголосила представник ВООЗ Маргарет Гарріс.
Інформацію про розповсюдження холери також спростував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, ні в області, ні в місті не виявили холери. А в лікарнях традиційно проводять підготовку до літнього сезону.
Нагадаємо, що депутат-зрадник на Херсонщині активно співпрацює з російськими окупантами.
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