У ворога немає жодного шансу у цій, безперечно, народній війні - Зеленський

Зеленський ще раз нагадав про ту колосальну відсіч, яку дають ворогу українці.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що є добрим знаком, що попри обстріли діти народжуються нехай і в укриттях, і заявив про гідну відсіч українців на дії російських військ.
«Сьогодні у Києві був добрий сонячний день, який нам окупанти намагалися зруйнувати, як і все у нашій історії країни. Але сьогодні і перший день життя, яка у ніч на цю ніч суботу народилася в метрополітені. Зараз - це укриття. Ми даємо гідну відсіч. Впевнений ви бачите це у новинах. І хочу вам сказати лише одне. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну. Якщо вже наші діти народжуються в укриттях, навіть, коли постійну лунають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. До перемоги!», - зазначив він.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.