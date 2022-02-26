У ворога немає жодного шансу у цій, безперечно, народній війні - Зеленський

Зеленський ще раз нагадав про ту колосальну відсіч, яку дають ворогу українці.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що є добрим знаком, що попри обстріли діти народжуються нехай і в укриттях, і заявив про гідну відсіч українців на дії російських військ.

«Сьогодні у Києві був добрий сонячний день, який нам окупанти намагалися зруйнувати, як і все у нашій історії країни. Але сьогодні і перший день життя, яка у ніч на цю ніч суботу народилася в метрополітені. Зараз - це укриття. Ми даємо гідну відсіч. Впевнений ви бачите це у новинах. І хочу вам сказати лише одне. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну. Якщо вже наші діти народжуються в укриттях, навіть, коли постійну лунають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. До перемоги!», - зазначив він.