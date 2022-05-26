"У ворога ще є багато зброї": Данілов попередив українців, що наступні декілька тижнів будуть тяжкими

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Російська Федерація ще має достатньо зброї.
Тому, як попереджає Данілов, найближчим часом українцям варто готуватися до тяжкого періоду.
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони написав на своїй сторінці у Twitter.
"У ворога ще багато зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними. Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їхні адміністративні кордони. Недооцінювати силу ворога неправильно. Стратегічні плани рф не змінюються – знищення України як держави. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи зі сторони рф більше не виникала, маємо знищити "другу армію" світу", - наголосив посадовець.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав західних партнерів надати Україні зразки озброєння, а саме дальньої дії. Він наголосив, що зі зброєю дальньої дії не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями українських військових.
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