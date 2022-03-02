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У ворога закінчились ракети типу "Калібр", тож перейшли на "Іскандери" - Арестович

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У ворога закінчились ракети типу "Калібр", тож перейшли на "Іскандери" - Арестович

Такі ракети мають як свої переваги, так і недоліки.

Ударів ракетами типу «Калібр» ворог вже не завдає, бо вони скінчились і є невелика кількість НЗ.

Заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Проте ворог почав завдавати ударів з «Іскандерів». «Ці комплекси мають недоліки і переваги. Але недоліків більше», - зазначив Арестович.

Він пояснив, що такі ракети можуть мати значне відхилення від цілей. «Це несе небезпеку для цивільного населення, але вони не можуть завдати нам значного удару», - додав він.

Арестович зазначив, що повітряні удари ними були завдані вночі по Києву, Житомиру і Харкову.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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