У ворога закінчились ракети типу "Калібр", тож перейшли на "Іскандери" - Арестович

У ворога закінчились ракети типу "Калібр", тож перейшли на "Іскандери" - Арестович

Такі ракети мають як свої переваги, так і недоліки.

Ударів ракетами типу «Калібр» ворог вже не завдає, бо вони скінчились і є невелика кількість НЗ.

Заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Проте ворог почав завдавати ударів з «Іскандерів». «Ці комплекси мають недоліки і переваги. Але недоліків більше», - зазначив Арестович.

Він пояснив, що такі ракети можуть мати значне відхилення від цілей. «Це несе небезпеку для цивільного населення, але вони не можуть завдати нам значного удару», - додав він.

Арестович зазначив, що повітряні удари ними були завдані вночі по Києву, Житомиру і Харкову.