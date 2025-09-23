Війна в Україні / © Associated Press

На південно-костянтинівському напрямку тривають запеклі оборонні бої. Російські війська стикаються з труднощами у логістиці, постачанні боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів, проте продовжують атакувати.

Про це в етері Еспресо розповів головний сержант 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Віталій П’ясецький, позивний «Стохід».

«Смуга відповідальності бригади — це територія південніше Костянтинівки, яку ми називаємо південно-костянтинівським напрямком. Наразі бригада не проводить контрнаступальних дій — ми ведемо оборону проти підрозділів РФ, які вже відзначилися воєнними злочинами та порушеннями правил війни», — сказав він.

За словами військового, українські захисники готувалися до масштабних штурмів за участі великої кількості ворожої бронетехніки.

«Коли ми дізналися, що цей підрозділ заходить у нашу зону відповідальності, очікували масованих атак з використанням бронетехніки. Але практика останніх тижнів показала, що ворог певною мірою знекровлений», — пояснив П’ясецький.

Він зазначив, що нині у росіян серйозні проблеми із забезпеченням пального та боєприпасів, тому бронетехніка не використовується.

«Утім, противник все ж продовжує штурмові дії невеликими піхотними групами. Варто відзначити, що їхня кількість зросла. Деяким із них вдається сховатися, але більшість ми знищуємо завдяки ранньому виявленню розвідкою та ударам дронів ще на підступах до лінії бою», — наголосив головний сержант.

Раніше повідомлялося, що чим більше труднощів Росія матиме на фронті, тим частіше вона атакуватиме цивільне населення України.

Ми раніше інформували, що завдяки новим технологіям та тактикам використання безпілотників, російські війська створюють серйозні проблеми для української логістики на відстані до 30 кілометрів від лінії фронту.