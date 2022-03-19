У Ворохті поховали відомого українського актора, який загинув від куль російських окупантів

У Ворохті поховали відомого українського актора, який загинув від куль російських окупантів

Паша Лі загинув, коли зняв бронежилет і захищав ним дітей.

У п'ятницю, 18 березня, у Ворохті попрощалися з українським актором Пашею Лі.

Як відомо, 25 лютого 33-річний артист пішов до тероборони. Два тижні тому стало відомо, що Лі трагічно загинув від обстрілів російських окупантів в Ірпені – він зняв свій бронежилет, аби захистити ним дітей.

Як йдеться на сайті Ворохтянської селищної ради, провести Пашу Лі в останню путь прийшло сотні прикарпатців. Люди вишикувалися у "живий коридор" і з українською символікою та лампадками зустріли і віддали шану українському герою.

Пашу Лі провели в останній путь у Ворохті / vorokhtianska-rada.gov.ua

Пашу Лі провели в останній путь у Ворохті / vorokhtianska-rada.gov.ua

Пашу Лі провели в останній путь у Ворохті / vorokhtianska-rada.gov.ua

Пашу Лі провели в останній путь у Ворохті / vorokhtianska-rada.gov.ua

Зазначимо, Паша Лі – відомий український актор. Він знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

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