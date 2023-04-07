У Воронежі біля авіаційного заводу пролунав вибух

У російському Воронежі у п’ятницю, 7 квітня, біля авіаційного заводу пролунали вибухи.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як стало відомо, в небі над містом, за словами очевидців, було видно білий слід, який швидко і різко змінював кут у напрямку землі.

Зазначимо, що воронежський авіаційний завод збирає військові літаки для Міністерства оборони Росії. Ними, відповідно, завдаються удари, зокрема і по Україні. Цей же завод обслуговує так званий літак “судного дня”, на якому здійснює перельоти фюрер Путін.

Нагадаємо, що українські сили оборони збили на Донеччині 7 квітня російський літак Су-25.

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