Війна
307
1 хв

У ворожому дроні "Гербера" в камері виявили відео з китайського заводу

На флешці безпілотника виявили запис випробувань його камери, які здійснювали саме в Китаї.

Віра Хмельницька
Російський дрон

Російський дрон / © Збройні сили Литви

У збитому російському дроні «Гербера» виявили камеру китайського виробництва, а в камері — відео, що зняті на китайському заводі під час перевірки камери перед її відправкою до РФ.

Про це повідомив український експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«У камері чергової збитої „Гербери“ виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери», — написав він.

Зброя окупантів все частіше містить китайські деталі

На відео видно лабораторію, або виробничий цех підприємства, де виробляли камеру. Також добре проглядається трафік на вулиці великого міста — і це точно не Росія. Як це відео опинилися у камері — поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала проти України сучасні надшвидкі дрони «Герань-3». У складі цих БпЛА фахівці виявили іноземні комплектувальні, що свідчить про обхід Росією міжнародних санкцій.

307
