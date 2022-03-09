У Ворзелі в підвалі від обстрілів змушений переховуватися легендарний композитор і Герой України: зв'язок із ним зник

80-річний композитор Ігор Поклад потребує допомоги.

У Ворзелі Київської області, який нині окупований російськими військами, у підвалі від пострілів змушений переховуватися легендарний український композитор, опермейстер і Герой України – Ігор Поклад.

Композитор там перебуває з дружиною. Вони потребують допомоги. Подружжя у поганому стані, у них немає води та їжі. Зв'язок з ними зник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дмитро Гордон.

"Друзі, терміново потрібна ваша допомога! У Ворзелі вдома у підвалі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, та його дружина Світлана. З ними немає зв'язку! За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони у поганому стані, і у них немає їжі та води. Дістатися туди зараз неможливо.

Величезне прохання, якщо цей допис прочитають сусіди Ігоря Дмитровича або люди, які мають можливість зайти до нього додому та допомогти йому, будь ласка, напишіть мені на пошту editor@gordonua.com з темою "Поклад". Буду дуже вдячний! Потрібно врятувати легенду та гордість України!" – написав журналіст.

До слова, Ігор Поклад є автором музики відомих пісень "Два крила", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода". Він написав музику до "Москаль-чарівник", "Запорожець за Дунаєм", фільму-спектаклю "Конотопська відьма", "Чорна рада", мультфільму "Енеїда",серії мультфільмів "Як козаки...",

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