У Вовчанську бої йдуть за кожну вулицю і будинок: ОВА про ситуацію у місті

У Вовчанську на Харківщині лінію фронту вдалося стабілізувати по річці Вовча. У місті цілодобово точаться вуличні бої.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Продовжується активна оборона. Лінія фронту стабілізована по річці Вовча вже майже місяць. Цілодобово точаться вуличні бої. Наші воїни сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки. Намагаються покращити і своє тактичне положення", – каже Синєгубов.

Лінію фронту у Вовчанську вдалося стабілізувати по річці Вовча / Фото: Deepstatemap

За його словами, у Вовчанську бої йдуть за кожну вулицю і кожен будинок.

Скільки цивільних залишилося у Вовчанську

За інформацією ОВА, у Вовчанську залишаються близько 50 жителів. У підконтрольній ЗСУ частині міста майже всі цивільні виїхали. Національна поліція разом із нашими військовими проводить обхід будинків.

"Більше занепокоєння є щодо території, яка під контролем окупаційних військ, оскільки там точно перебувають люди. І вони у вкрай тяжкому становищі та умовах. Тому що вчасно не захотіли виїжджати звідти з абсолютно різних причин. Зараз я на них зупинятися не буду. Повну інформацію матимемо лише після деокупації", – сказав Синєгубов.

Скільки цивільних загинуло у Вовчанську

Кількість загиблих від обстрілів та убитих російськими окупантами цивільних може йти на десятки. Але точніша інформація стане відома знову ж таки після деокупації.

"Однак, за нашими даними, це десятки людей – враховуючи ступінь руйнування міста, і те, що там залишалися люди. Відео військових з коптерів дають підстави так вважати", – зазначив начальник ОВА.

За його словами, багатоповерхова забудова міста майже повністю знищена.

Ситуація в інших районах Харківщини

Тим часом, поки триває наступ на півночі області, ситуація на Куп'янщині не змінилася: росіяни не послабили тиску, напрямок дій не змінюється.

Синєгубов запевнив, що на Харківському напрямку лінія фронту стабілізована, подальше просування ворога вглиб не допущено. Але ситуація залишається напруженою і складною.

"Тому що війська РФ, розуміючи, що потрібно й далі тиснути, попри неуспіх, вимушені підтягувати резерви – з Сумського напрямку і з Куп'янського навіть. Ще перевіряємо інформацію, що є й підрозділи, перекинуті з Херсонського напрямку", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські бійці упіймали “в мішок” окупантів у Вовчанську біля Агрегатного заводу (відео).

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