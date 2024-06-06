У Вовчанську морпіх у рукопашному бою знищив окупанта холодною зброєю (фото)

У бійця закінчився боєзапас, а у загарбника – заклинив автомат. Морпіх не розгубився і знищив росіянина холодною зброєю.

У Вовчанську на Харківщині український морпіх у рукопашному бою ліквідував окупанта холодною зброєю.

Про це пише 501 окремий батальйон морської піхоти.

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Відділенню морпіхів з 501-го окремого батальйону морської піхоти було поставлено бойове завдання – вибити противника на одній з позицій на околиці Вовчанська.

Росіяни встигли там закріпитися і зайняти будинок місцевих мешканців.

"Під час жорстокого лобового зіткнення з ворогом, коли до ворожих позицій залишалося якихось десять метрів, у матроса Вадима Ярошені раптово закінчився боєзапас. В цей критичний момент здалося, що жити залишилося миттєвості, адже Вадим ясно бачив, що російський загарбник вже цілився в нього з автомату. Минуло кілька секунд, але постріли не лунали", – йдеться в повідомленні батальйону.

Тоді боєць зрозумів, що в окупанта заклинило зброю. Не розгубившись, морпіх блискавично скоротив дистанцію і за допомогою холодної зброї знищив росіянина.

Морпіх, який ліквідував окупанта у рукопашному бою / Фото: Facebook / 501 окремий батальйон морської піхоти

Раніше повідомлялося, що морпіхи у Вовчанську взяли в полон групу російських штурмовиків.

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