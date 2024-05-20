У Вовчанську окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові для вуличних боїв – військовий

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про наступ окупаційних військ Росії на Харківщині. За його словами, ворог намагається закріпитися у житловій забудові Вовчанська, щоб розпочати вуличні бої. Проте Сили оборони не дають їм це зробити.

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24".

"Що стосується Вовчанська, противнику дуже важливо затягнутися до житлової забудови для переходу до вуличних боїв. Але на поточний момент Сили оборони достатньо наполегливо та потужно б'ють ворога. Тому ворогу не вдалося реалізувати поставлені ним цілі", - розповів він.

Федоренко також додав, що у напрямку Стрілеча - Глибоке Силам оборони вдалося майже повністю стабілізувати ситуацію.

"Більше того, Силами оборони проводяться роботи щодо покращення свого положення, тобто вибиття противника з займаних ним позицій. В рамках одної з таких операцій розвідувального батальйону 92-ї штурмової бригади спільно з ССО та батальйоном "Ахіллес" вдалося вибити противника з декількох позицій, знищити противника, який засів, і також декілька представників взяти в полон, які будуть в подальшому обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають в полоні в РФ", - резюмував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, за даними ОВА, ЗСУ контролюють 60% Вовчанська – окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на півночі Харківщини.

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