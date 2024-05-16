У Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази

Російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

Російські окупаційні війська захопили у Вовчанську на Харківщині у заручники цивільних громадян. Вони не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо вже про перші розстріли цивільних російськими військовими.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами

"Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими", – наголосив Клименко.

Зокрема, один з мешканців Вовчанська, спробувавши втекти пішки та відмовившись виконувати накази окупантів, був вбитий росіянами.

Слідчі Національної поліції України у Харківській області розпочали кримінальне розслідування за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську, намагаючись забезпечити безпеку та подальшу евакуацію людей, незважаючи на інтенсивні воєнні зіткнення.

Варто зазначити, що Сили оборони України на Харківщині здійснюють зачистку північної частини Вовчанська та самого міста. Українські військові працюють над стабілізацією ситуації, завдають ворогу вогневих ударів і не дозволяють російським окупаційним військам закріпитися.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили 16 травня про тактичне просування російських військ біля Вовчанська. Окупанти також продовжили наступ у напрямку Липців.