У Вовчанську триває активна піхотна битва: оглядач розповів, на яких вулицях йдуть бої

Найближим часом ворог буде нарощувати зусилля на Вовчанському напрямку.
Під час наступу на Харківщині росіяни продовжать свої намагання взяти під контроль Вовчанськ та форсувати річку Вовча.
Таке припущення озвучив український військовий оглядач Костянтин Машовець у середу, 29 травня.
"По напрямку на с.Липці передові підрозділи противника, очевидно, перейшли до активної оборони по рубежу Глибоке - Лук'янці й проводять перегрупупвання визначених сил й засобів у тактичній зоні з метою відновлення наступальних дій по напрямку на с.Липці та Слобожанське, а також у напрямку на с.Зелене та с.Нескучне. В рамках забезпечення цих заходів проводять на окремих ділянках по напрямку Лук'янці - Липці та Глибоке - Липці штурмові дії обмежаними силами з метою покращення вихідного тактичного положення своїх передових підрозділів", - зазначив він.
Бої за Вовчанськ: яка ситуація станом на 29 травня
За словами експерта, на Вовчанському напрямку передові підрозділи ворога закріплюються в районі с.Бугруватка, а також продовжують свої спроби просунутись західніше міста у напрямку Гатище - Синельнікове та північно-східніше та східніше міста.
"В самому місті тривають активні "піхотні" бої. Противник намагається утриматись свої позиції в районі ЦРЛ (центральної районної лікарні) м.Вовчанськ та міського ліцею №1. В центральній частині міста, куди передові штурмові групи противника зуміли пробитися кілька діб тому, очевидно, йому довелося таки полишити цілий ряд позицій й відійти північніше. (десь до вул.Короленка)... Активні бої тривають в районі "Посада", "Оазісу" та на перетині вул. Гоголя та Хлібороба", - написав Машовець.
Огляд вважає, що найближим часом ворог буде нарощувати зусилля на цьому напрямку.
"Найбільш ймовірний напрямок - у бік с.Тихе та с.Вовчанські Хутори, хоча не виключено, що противник таки спробує форсувати р.Вовча та прорватись по напрямку Гатище - Синельникове західніше міста (що само по собі, здатне ну дуже суттєво погіршити положення ЗСУ у всьому Вовчанському районі їх оборони), так як, по суті, виводить противника у важливий район, де він отримає змогу перерізати в районі Синельникове - Цегельне - Вільча - Лиман основну комунікацію нашої Вовчанської групи військ", - додав Машовець.
Окрім цього, на його думку, противник також спробує з'єднати свої "плацдарми" на Вовчанському напрямку та на напрямку на с.Липці у один, більший. Наймовірніше, російське командування спробує здійснити активні наступальні дії по напрямку Бугруватка - Стариця, у бік с.Ізбицьке та с.Тернова.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що ЗСУ відновили позиції на півночі Харківщині. Однак Генштаб не коментував цю інформацію.
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