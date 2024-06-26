У Вовчанську заблоковані десятки окупантів: ОВА про ситуацію в місті

У Вовчанську Харківської області на одному з промислових підприємств заблоковані декілька десятків солдатів окупаційної армії РФ.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни намагаються прорватися, однак постійно зазнають втрат на цьому напрямку", - наголосив він.

За його словами, наразі ситуація у Вовчанську дуже мінлива. В місті тривають вуличні бої.

Завдання українських захисників, наголосив Синєгубов, завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках, а також знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння.

Своєю чергою речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що росіяни залишаються заблокованими на агрегатному заводі. Про яку кількість загарбників йдеться, він не повідомив.

"Цей анклав залишається заблокований Силами оборони України... Вони (інші російські сили, - ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську - це саме той у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", - сказав Повх.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті повідомляють, що ЗСУ просуваються у Вовчанську. Геолокаційні кадри за 25 червня показують, що українські Сили оборони нещодавно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі міста.

Що насправді відбулось у Вовчанську, що залишилось непоміченим

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