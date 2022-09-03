У Вознесенську вночі пролунав вибух: в ОВА повідомили, які ще населені пункти Миколаївщини були під вогнем

Вночі у Вознесенську, що на Миколаївщині, пролунав вибух.

Про це 3 вересня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"3 вересня, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесенськ пролунав вибух. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив він.

Кім також додав, що протягом дня, 2 вересня, під щільним вогнем ворога перебувала Первомайська громада Миколаївського району. З 13:07 до 13:20 селище Первомайське було під обстрілом. Влучання по відкритих територіях. Постраждалих та руйнувань немає. Обстрілів також зазнало с. Новомиколаївка та його околиці. Внаслідок чого відбулося займання житлового будинку, пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає. У с. Костянтинівка обстріли відбувалися по відкритих територіях та околицях пункту. Постраждалих немає.

У Баштанському районі 2 вересня близько 20:00 були обстріли за межами с. Степове Широківської громади. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території селища Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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