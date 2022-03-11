У ВР зареєстровано законопроєкт, який дозволить цього року скасувати ДПА, ЗНО і вступні іспити

У ВР зареєстровано законопроєкт, який дозволить цього року скасувати ДПА, ЗНО і вступні іспити

В Міносвіти зважили на психологічний стан дітей.

Від понеділка 14 березня у восьми областях України поновлюється навчання. Це стосується Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Запорізької, Одеської та Кіровоградської областей. Кожний навчальний заклад формат навчання обиратиме сам. Але в Міносвіти після консультацій вирішили для випускників 11 класів скасувати ДПА, ЗНО та вступні іспити саме на 2022 року.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі ТСН.

Жодних іспитів в університетах не буде задля запобігання усіх проявів корупції . Механізм буде створений на кшталт ЗНО без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютор не бере участі в жодних корупційних схемах», - зазначив він.

Шкарлет повідомив, що цей законопроєкт ВР може затвердити найближчим часом.

Про це, щоб зовсім зупинити освітній процес не може йти мова." Якщо ми перестанемо навчати дітей, як казав Черчель, скоро нам доведеться будувати тюрми", - зазначив міністр.