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У ВР зареєстрували законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов’язаних: що про це відомо

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У ВР зареєстрували законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов’язаних: що про це відомо

Верховна Рада України / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Його створюють, зокрема, для того, щоб оформлювати для громадян документи військового обліку.

В Україні в ВР зареєстрували проект закону про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Документ внесли до парламенту 18 вересня за номером 10062.

Про це повідомили в пресслужбі ОК “Південь”.

Як зазначається, проєкт передбачає створення електронного реєстру. В нього вноситимуть дані  призовників, військовозобов’язаних, резервістів, а також дані про потреби армії в особовому складі.

“Його створюють, зокрема, для ідентифікація призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також його створюють для того, щоб оформлювати для громадян документи військового обліку. Наприклад, він надаватиме можливість для громадян подавати електронні заяви про набуття статусу учасника бойових дій”, - зазначили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи можливий великий прорив у контрнаступі-2023.

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Перегляди
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