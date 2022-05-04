У ВР Зеленський скеровував деяких депутатів за російським кораблем, а Джонсон говорив про помилки Заходу

У Верховній Раді британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги і назвав українських захисників хоробрими левами, а ще визнав, що Захід помилився на початку російської агресії, коли не відреагував на неї потужною підтримкою України.

До парламентарів, які зібрались на засідання у вівторок, звернувся також і президент України Володимир Зеленський - вперше від початку війни. Верховна Рада остаточно заборонила проросійські партії в Україні та звернулась до Палати представників і Сенату США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму, йдеться в ТСН.

Поки прем'єр Борис Джонсон через відеозв'язок виголошує своє звернення, нардепи тримають британський прапор та банер зі словами подяки за допомогу, Джонсон анонсує її збільшення. Незабаром до України має надійти нова військова техніка та зброя від Великої Британії. Лондон, каже Джонсон, прагне зміцнити військову потугу України так, щоби ніхто не зазіхав на неї більше.

«Ближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок… Ми маємо новий пакет підтримки на 300 млн фунтів стерлінгів. У пакет також увійдуть радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, і дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні сили», - зазначає у виступі британець.

Захід визнає, що схибив, коли вісім років тому надто мляво реагували на анексію Криму та війну, яку Росія розв'язала на Донбасі, - каже Джонсон. Повторювати цю помилку не має права. Він вірить, що Україна переможе, а боротьба українців за свою свободу увійде в історію.

«Про це розповідатимуть онукам і правнукам, що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічного не може заподіяти народові, який обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе», - додав Джонсон.

Президент Зеленський від початку війни звертався до багатьох парламентів країн світу. Сьогодні ж уперше прийшов до Верховної Ради і закликав парламентарів бути єдиними, не витрачати часу на другорядні закони, сварки та піар.

Верховна Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму

«Сьогодні у нас з вами одна партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Єдина. Сильна. Незалежна. А все, що їй не допомагає чи шкодить, має залишитись у минулому. Так само, як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном, або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем», - заявив президент.

Верховна Рада остаточно заборонила всі проросійські партії. Ухвалений в цілому закон зупиняє діяльність «Опозиційної платформи За життя», «Партії Шарія», партії «Наші», «Опозиційного блоку» та менш відомих політичних сил, що мали зв'язки з Росією та нерідко ще й фінансувались з Москви.

Також депутати звернулись до колег із США, закликавши Вашингтон визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Якщо США зроблять це, іншим країнам доведеться істотно посилити санкції проти Росії.

Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

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