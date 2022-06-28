"У всіх контузії": у Бурятії дружини військових назвали війну в Україні несправедливою і вимагають повернути чоловіків додому

"У всіх контузії": у Бурятії дружини військових назвали війну в Україні несправедливою і вимагають повернути чоловіків додому

Одна з жінок розповіла журналістам, що вони записали звернення до глави республіки Циденова, заявивши, що військовослужбовців із Бурятії вбивають з його "мовчазної згоди".

У російській республіці Бурятія дружини військовослужбовців звернулися до місцевої влади з вимогою повернути додому їхніх чоловіків, які беруть участь у вторгненні Росії до України.

Про це 28 червня повідомляє проєкт "Сибір.Реалії".

За словами однієї з жінок, Віри Партілхаєвої, їхні чоловіки ще в січні вирушили нібито на навчання і зараз перебувають в Україні у складі 5-ї танкової Тацинської бригади. "Сибір.Реалії" зазначають, що на сьогодні відомо щонайменше про 30 загиблих із цієї бригади.

"З 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", – заявили на камеру дружини військовослужбовців, зазначивши, що військові "чотири місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хто хворіє на застуду".

У соцмережах Партілхаєва написала, що "телебачення не оприлюднює цього свавілля", стверджують "Сибір.Реалії".

"Усі бояться, дано команду мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військовослужбовця в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів та чоловіків на батьківщину", – зазначила жінка.

Нагадаємо, трупи постійно привозять з України: в столиці Бурятії спорткомплекс перетворився на зал ритуальних послуг.

Зазначимо, у Росії масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну. Усі як один почали писати рапорти.

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