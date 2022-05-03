У Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду

У Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду

У вівторок, 3 травня, війська РФ на Донеччині вбили щонайменше 9 мирних людей.

Російська авіація від зранку бомбить Авдіївку – під ударом опинився житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради.

Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, наслідки обстрілів та бомбардувань ще потрібно буде встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених. Також росіяни пошкодили 8 будинків.

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Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, які йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюється.