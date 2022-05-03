Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду

Дата публікації
Перегляди
386
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду

Наслідки обстрілів РФ на Донеччині / facebook/Павло Кириленко

У вівторок, 3 травня, війська РФ на Донеччині вбили щонайменше 9 мирних людей.

Російська авіація від зранку бомбить Авдіївку – під ударом опинився житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради. 

Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, наслідки обстрілів та бомбардувань ще потрібно буде встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених. Також росіяни пошкодили 8 будинків.

Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, які йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал Добропілля, у результаті чого поранено сім людей, у тому числі троє дітей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

На Донеччині злетів у повітря міст через Сіверський Донець

На Донеччині злетів у повітря міст через Сіверський Донець
Наступна публікація