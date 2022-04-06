У Вугледарі росіяни обстріляли місце роздавання гумдопомоги: є загиблі (фото)

Відомо про двох загиблих.
У Вугледарі Донецької області армія Російської Федерації обстріляла місце роздавання гуманітарної допомоги.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, окупанти країни-загарбниці Росії застосували реактивну артилерію проти мирних мешканців міста.
"На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі", - наголосив керівник ОДА.
Як повідомлялося, за минулу добу, 5 квітня,в області загинув один цивільний, також ще восьмеро зазнали поранень. Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 150 цивільних, а 605 – зазнало поранень. Втім, наразі точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
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