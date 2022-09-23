У яких випадках чоловікам з інвалідністю можуть відмовити у виїзді за кордон: роз'яснення ДПСУ

Перед тим як виїжджати за кордон українцям з інвалідністю потрібно перевірити два важливих пункти через які їх можуть не випустити з України

У Державній прикордонній службі України розповіли, що осіб з інвалідністю не випустять за кордон України, якщо документи що підтверджують інвалідність, були отримані закордоном.

Виїхати за кордон особи з інвалідністю можуть при наявності одного з документів:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності,

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Особи, які мають третю групу інвалідності, можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Тому, якщо такі особи стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації, про це також потрібно пам'ятати.

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