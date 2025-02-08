У яких випадках пілота дрона можуть перевести в піхоту: відповів командувач Сил безпілотних систем

Сухаревський відверто прокоментував, чи можуть дронщика перевести у піхоту.

Професійні пілоти дронів зараз вкрай необхідні армії, адже використання безпілотників на фронті постійно збільшується

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю ютуб-каналу PRESSING.

За його словами, якщо раніше росіяни "полювали" на фронті на снайпера чи артилериста, то зараз – на пілота.

"Я за пів року зробив замкнутий цикл збереження персоналу. Мої фахівці, мої рекрутери за руку проводять від ВЛК до базової військової підготовки і далі. Ми в ручному режимі розподіляємо людей по підрозділах. Навіть людей з фізичними вадами залучаємо. Бо мобілізація зірвана. Бо де взяти людей. Є навіть жіночий підрозділ Сил безпілотних систем", – каже Сухаревський.

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Командувач Сил безпілотних систем відверто прокоментував, чи можуть дронщика перевести у піхоту.

"Переведення з дронщика у піхоту: буду відвертим, якщо ти поганий дронщик, якщо ти не хочеш вчитися і розвиватися – тобі шлях все одно в піхоту. Шанс ми тоді дамо. Але потрібно виправдовувати довіру. Ні – в піхоту. Але зараз це одиничні випадки", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня, попри указ президента Зеленського про заборону переведення медиків на бойові посади, в Україні знову спалахнув скандал через "опіхочування" медпрацівників, що служать у війську.

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