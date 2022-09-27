У яких випадках Україна може знищувати тактичну ядерну зброю Росії - пояснення експерта

Хоч і не у всіх випадках, але Україна може знищувати тактичну ядерну зброю Росії, доки вона не вразила ціль.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

«Якщо будуть застосовувати артилерійські снаряди, а така можливість є, то фактично неможливо (їх знищувати - ред.) у наших умовах. Якщо говорити про "Калібри" і "Іскандери", які і є основними носіями тактичної ядерної зброї, то, звісно, збити можна. Єдине – може бути небезпека брудної бомби, коли уламки від знищення ядерної боєголовки просто будуть розповсюджені по великій території", - зазначив він.

Також експерт назвав, що потрібно Україні, аби знищувати тактичну ядерну зброю над територією Росії.

"Для цього нам потрібні системи ПРО (протиракетної оборони - ред.) великої дальності і літаки дальнього радіолокаційного визначення, які будуть засікати ці пуски за 1000 км, наприклад, від кордону", - пояснив Самусь.

Нагадаємо, у Держдепі США відреагували на ядерні погрози Путіна.

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