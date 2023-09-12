У якому випадку чоловіків знімають із військового обліку: розповів адвокат

Якщо виповнилося 60 років - ніхто не може примушувати проходити ВЛК, наголосив адвокат.

Військовозобов'язаних чоловіків, які досягли віку 60 років, повинні знімати із обліку.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму Ютуб-каналі.

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Він пояснив, що запас військовозобов'язаних ділиться на першу і другу категорії, залежно від наявності військової спеціальності. Ті, своєю чергою, діляться на розряди.

Адвокат додав, військові, які перебувають у запасі і мають звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на:

перший розряд (до 35 років),

другий розряд (до 60 років).

"Якщо ваший вік більший, ніж 60 років, ви повинні про це заявити одразу у військоматі. І у вас немає жодного обов'язку проходити медичний огляд. Тобто, тут для вас немає бути жодних наслідків, бо ви маєте усі права відмовитися. Хай викликають поліцію, військових правопорядку, будь-кого, нехай погрожують судами. Вас не мають права примушувати проходити ВЛК", - наголосив він.

Кравець зазначив, що військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу, також діляться на два розряди за віком.

Перший:

Молодший офіцерський склад — до 45 років.

Старший офіцерський склад — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

Вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий:

Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

Нагадаємо, в Україні оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців.

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