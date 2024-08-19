У якому разі Україна буде змушена залишитися в Курській області: The Times назвало причину

На думку The Times, Україна продовжить операцію в Курській області, якщо РФ не піде на переговори.

Майже через два тижні після початку операції на Курщині Україна стикається з тактичною головоломкою: як довго залишатися, коли відійти і як зробити це безпечно, зберігаючи довгострокову стратегічну перевагу.

Про це йдеться у статті The Times.

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Перетнути кордон і застати Кремль зненацька було відносно просто. Під прикриттям густо лісистої прикордонної зони, яка недостатньо охоронялася недосвідченими, легко озброєними прикордонниками і строковиками, бойові частини України не зустріли сильного опору.

На думку журналістів видання, Україна не має бажання постійно займати захоплену російську територію, але сподівається, що прибуття тисяч добре оснащених солдатів, навчених навичкам ведення загальновійськового бою за західним зразком, змусить Москву переключити увагу з Донеччини та зрештою схилить Путіна до переговорів.

"Але якщо Путін не піде на поступки і відмовиться від переговорів, тоді у Києва не залишиться іншого вибору, окрім як залишитися в Курській області та просуватися далі, щоб посилити тиск на Москву. Передбачаючи такий сценарій, Україна створила в зайнятих районах військову комендатуру як демонстрацію нової лінії фронту, що протистоїть Москві", - йдеться в статті.

У виданні зауважують, що українські війська в Курській області мають чотири явні переваги.

"Вони планують виводити війська лише тоді, коли керівництво у Києві вирішить, що настав найбільш сприятливий час, політично і стратегічно; вони мають вогневу міць, включаючи протиповітряну оборону, щоб захистити себе; густі ліси, що дають укриття; і сотні полонених російських строковиків", – пояснює The Times.

Раніше видання The Times назвало терміни, коли РФ спробує відбити захоплену територію Курської області.

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