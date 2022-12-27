У яку пастку потрапить російська армія, коли Україна повністю зруйнує Кримський міст: відповідь експерта

Коли Україна повністю зруйнує Кримський міст, оперативне оточення всього кримсько-херсонського або кримсько-херсонсько-запорізького угруповання російської армії опинеться у "котлі". Після того, як окупанти будуть відрізані, вони суттєво поповнять обмінний фонд.

Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.

"У росіян дуже невигідне зі стратегічної точки зору положення на всьому практично 1500-кілометровому фронті. Якщо починати рахувати з Керчі і цю "кишку" фронту витягувати до Валуйок, тобто приблизно на глибину 100 км. Її можна перерізати в якомусь місці, припустимо Азовське узбережжя, кримські перешийки, навіть захід через Луганськ і далі на Таганрог. Залежно від того, де буде перерізана ця "кишка", весь цей оперативний котел залишиться на постачанні тільки по Кримському мосту. Природньо, по ньому буде удар. Тоді вже буде повне оперативне оточення всього кримсько-херсонського або кримсько-херсонсько-запорізького угруповання. А армійські запаси - це максимум півтора-два тижні. Після цього армія залишається без боєкомплекту, вже готові полонені", - вважає Світан.

На думку експерта, російська армія перебуває у дуже невигідному становищі, а після знищення Керченського мосту ситуація буде ще гірша. За його словами, оперативне угруповання ЗС РФ з військової точки неможливо буде утримувати.

"Немає ще ніде прикладу у веденні воєн в цьому світі за всі тисячі років історії, щоб 1500-кілометрову "кишку" з глибиною в 100 км хтось утримував. Останнім часом ми бачимо збільшення певних заходів пов'язаних з обороною і пристроєм оборонних рубежів на вході в Крим - це Армянськ, Чонгар, Арабатська стрілка. Там якраз і був останній раз Шойгу, перевіряв всі ці зміцнення", - зауважив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у Зеленського анонсували "важливі події" на фронті. Керівник ОП Андрій Єрмак закликав українців не розслаблятися.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що ціль України - це кордони 1991 року, а не 23 лютого.

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