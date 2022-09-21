У Єнакієвому призупинив роботу металургійний завод через мобілізацію працівників - ГУР

Окупанти також розпочали набір ув’язнених до складу своїх військ.

Російські окупанти організували тренувальний табір для "зеків" у тимчасово окупованому Торезі Донецької області. Крім того, через мобілізацію працівників Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так звана "влада" "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакієвського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".

Також на полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з Росії. Наразі триває доправлення до табору "особового складу".

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"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ.. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт", - повідомляє розвідка.

За даними ГУР, мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору до військової частини в Торезі.

В окупованому Криму чоловікам заборонили чоловікам виїзд з без дозволу військового комісара. Для оформлення документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

Нагадаємо, в Росії партизани оголосили мобілізацію і закликають підпалювати військкомати.

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