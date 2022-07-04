У ЄС обговорюють створення єдиного органу для реалізації санкційної політики - Єрмак

У ЄС обговорюють створення єдиного органу для реалізації санкційної політики - Єрмак

Нині необхідне більш жорстке та послідовніше застосування санкцій, пов’язаних з війною в Україні, зазначає голова ОП.

У ЄС обговорюють створення єдиного органу для реалізації санкційної політики.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Як пише FT, високопоставлені чиновники Брюсселя обговорюють створення такого органу, оскільки необхідне більш жорстке та послідовніше застосування санкцій, пов’язаних з війною в Україні", - зазначає він.

На думку Єрмака, це може бути справді ефективне рішення, яке дозволить ухвалювати санкційні рішення швидше, ніж зараз за формулою пошуку консенсусу серед всіх членів Євросоюзу.

Крім того, Єрмак додав, що у ЄС готові створити міжнародну платформу з відновленню України після завершення війни.

Нагадаємо, посли Євросоюзу розпочали роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

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