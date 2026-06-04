У ЄС обговорюють обмеження захисту для українських чоловіків: які країни підтримують, а які проти

Українські біженці в Європі / © ТСН

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У Євросоюзі обговорюють можливість обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Частина країн підтримує такий підхід, однак деякі держави виступають за продовження захисту для українців у нинішньому форматі.

Про це європейські міністри внутрішніх справ і представники урядів заявили перед засіданням Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, ідею обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку підтримали Німеччина, Швеція та Польща.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін виступає за продовження тимчасового захисту для українців, але на змінених умовах.

«Є різні пропозиції для дискусії, але ми рухатимемося в напрямку, за якого продовження директиви можливе, але на змінених умовах — так, щоб особи призовного віку більше не підпадали під дію цієї директиви», — сказав він.

За словами Добріндта, для таких чоловіків може діяти не автоматичний тимчасовий захист, а звичайна процедура надання притулку. Він також висловив упевненість, що ЄС зможе знайти рішення саме в цьому напрямку, хоча деталі ще не узгоджені.

Швеція також готова підтримати обмеження. Міністр міграції Йоган Форсселль заявив, що для перемоги України важливо, аби більше чоловіків залишалися в країні.

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«У цій війні потрібно воювати й у ній потрібно перемогти. А для цього, звісно, дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали. Тому так — це те, що ми також могли б підтримати», — сказав він.

За словами Форсселля, Стокгольм вважає розумною ідею виключити з тимчасового захисту тих українців, яким заборонено виїзд з України.

Польща також загалом підтримує такий підхід. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик заявив, що Варшава погоджується з обмеженням захисту для людей, які і так не можуть залишати Україну.

«Ми знаємо, що буде внесена пропозиція щодо обмеження можливості надання тимчасового захисту людям, які й так не можуть залишати Україну — тобто особам призовного віку. Польща загалом погоджується з таким рішенням», — зазначив він.

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Водночас Польща виступає проти так званого географічного підходу. Йдеться про ідею не надавати захист українцям із регіонів, які можуть вважатися безпечними. У Варшаві такий підхід назвали неприйнятним.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер підтвердив, що серед пропозицій, які обговорюють країни ЄС, є виключення чоловіків віком від 23 до 60 років із системи тимчасового захисту.

«Я припускаю, що щодо чоловіків призовного віку може виникнути певний консенсус», — сказав він.

Водночас не всі держави ЄС підтримують обмеження.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Таллінн вважає найрозумнішим продовжити дію директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді. За його словами, будь-які зміни потрібно обговорювати з Україною.

Схожу позицію висловив міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден. Він заявив, що для Люксембургу не підлягає сумніву загальний принцип автоматичного продовження захисту для українців.

Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС

Зазначимо, що станом на червень 2026 року тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються приблизно 4,33 млн громадян України.

Найбільше українських біженців-чоловіків прийняла Німеччина — 28,7%. У Польщі перебувають близько 22,3%, у Чехії — 9%.

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За даними Євростату, наприкінці березня 2026 року найвище співвідношення отримувачів тимчасового захисту до населення було в Чехії — 34,8 людини на 1000 жителів. Далі йдуть Польща — 26,3, Словаччина — 26,2 та Кіпр — 25,3.

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