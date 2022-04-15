У ЄС планують запровадити поетапне ембарго на закупівлю російської нафти - NYT

Тривалий час обговорення заборони на російську нафту гальмувала Німеччина.

У Європейському Союзі можуть запровадити поетапне ембарго на закупівлю російської нафти у відповідь на агресію проти України.

Як з посиланням на джерела пише The New York Times, переговори про це почнуться після другого туру президентських виборів у Франції, 24 квітня.

Зазначається, що чиновники та дипломати кажуть, що ЄС наразі рухається до ухвалення поступової заборони, покликаної дати Німеччині та іншим країнам час для організації альтернативних постачальників. Раніше ЄС застосував аналогічний підхід, коли заборонив російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

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Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак також написав, що Україна спільно з союзниками працює над питання ембарго. "Ми з нашими союзниками працюємо над питанням ембарго. Наразі в ЄС націлені на поетапні обмеження закупівель нафти, а ми намагаємося зробити їх найбільш жорсткими", - наголосив він.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб у шостому пакеті санкцій щодо Росії обов’язкову була відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи, інакше війну не зупинити.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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