У ЄС почали операцію з пошуку активів, проти яких запроваджено антиросійські санкції

У ЄС почали операцію з пошуку активів, проти яких запроваджено антиросійські санкції

Операція триватиме не менше року.

Європейське поліцейське управління розпочало операцію з виявлення активів, що підпадають під антиросійські санкції.

Про це повідомляється на сайті Європолу.

Зазначається, що операція має назву "Оскар" та проводиться у співпраці з членами ЄС, Європейським агентством із співробітництва органів юстиції та Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex. Вона триватиме не менше року й охоплюватиме низку окремих розслідувань, зокрема і стосовно обходу торгово-економічних санкцій ЄС, уточнюють в Європолі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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