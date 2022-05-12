У ЄС пропонують визнати злочином обхід санкцій проти Росії: хто від цього виграє

У ЄС пропонують визнати злочином обхід санкцій проти Росії: хто від цього виграє

Європейська комісія за два тижні представить юридичну ініціативу про визнання злочином ухилення від виконання санкцій ЄС проти Росії.

Такий крок має полегшити конфіскацію заморожених активів, повʼязаних з РФ.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

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Експропріація активів є питанням національного законодавства, яке відрізняється в кожній країні. Крім того, ухилення від санкцій є кримінальним злочином не в усіх країнах ЄС. Пропозиція Єврокомісії має гармонізувати загальнонаціональні правила з правилами Євросоюзу, пише видання.

Питання про те, що робити з активами чи надходженнями від них, вирішуватимуть країни ЄС самостійно. Наразі тривають дискусії про можливість спрямовувати такі кошти на допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештувало 115-метрову яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Від початку квітня прокремлівський олігарх перебуває у санкційному списку ЄС через війну Росії проти України. Яхту можуть конфіскувати та продати на користь України.

Нагадаємо, Кабмін затвердив документ, згідно з яким російські активи на території країни переходять державі, а точніше Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

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