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У Євпаторії партизани виявили штаб невідомої військової частини РФ – фото, координати

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Євпаторії партизани виявили штаб невідомої військової частини РФ – фото, координати

Штаб невідомої військової частини окупантів в Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Агенти "АТЕШ" вже декілька тижнів спостерігають за роботою штабу.

У тимчасово окупованій Євпаторії партизани виявили штаб невідомої військової частини росіян.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".  

"Агенти АТЕШ вже декілька тижнів спостерігають за роботою штабу доки ще невідомої військової частини в Євпаторії. Офіцери намагалися використати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Штаб невідомої військової частини РФ в Криму / ©
Штаб невідомої військової частини РФ в Криму
Штаб невідомої військової частини РФ в Криму / ©
Штаб невідомої військової частини РФ в Криму

Партизани щодня фіксується розміщення 2-3 автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів і начальника штабу.

Координати невідомої військової частини РФ в Криму / ©
Координати невідомої військової частини РФ в Криму

"Координати об'єкта: 45.218658, 33.377439", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, партизани зафіксували, як росіяни перекидають до окупованого Джанкоя своїх військових із Якутії (фото).

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Дата публікації
Перегляди
820
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