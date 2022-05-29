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У Європі побачать знищену техніку окупантів: Україна організує виставку - Резніков

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У Європі побачать знищену техніку окупантів: Україна організує виставку - Резніков

Виставку знищеної російської техніки побачать у декількох європейських країнах.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що виставку знищеної російської техніки побачать у Севільї (Іспанія), Лісабоні (Португалія) і Бордо (Франція).  

Про це він повідомив у Facebook.

"Російські пропагандисти мріяли про те, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми їм допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлятися не тільки в Києві. Його побачать в Севільї, Лісабоні, Бордо", – наголосив міністр.

Нагадаємо, українські військові знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу.

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