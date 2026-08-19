У Європі вперше прямо звинуватили РФ у навмисних запусках дронів у бік НАТО: ISW про нову операцію Кремля

Мая Санду / © Associated Press

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Президентка Молдови Мая Санду стала першою серед європейських лідерів, хто відкрито заявив, що Росія може навмисно спрямовувати частину своїх безпілотників у повітряний простір Молдови та країн НАТО.

На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами Санду, молдовська сторона може відрізнити випадковий заліт російського дрона від навмисного порушення повітряного простору, аналізуючи траєкторію його польоту.

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В ISW назвали цю заяву показовою, оскільки раніше жоден європейський глава держави чи високопоставлений посадовець настільки прямо не говорив про те, що Росія навмисно запускає частину своїх безпілотників у повітряний простір європейських країн.

Аналітики вважають такі інциденти частиною російської кампанії, яку в ISW називають «Нульовою фазою».

За оцінкою Інституту, її мета — поступово створювати інформаційні та психологічні умови для можливих майбутніх провокацій проти НАТО.

До таких дій ISW відносить можливі операції під чужим прапором, диверсії, створення перешкод засобами радіоелектронної боротьби та навмисні порушення повітряного простору.

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Таким чином, аналітики розглядають зальоти російських дронів не лише як окремі інциденти, а як можливу частину ширшої кампанії Москви з перевірки реакції європейських держав та НАТО.

Російський безпілотник у Молдові: останні новини

Раніше Санду заявила, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір Молдови випадково, однак деякі з них, на її думку, спрямовують туди навмисно.

«Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші — тому що їх відправляють, і не лише до нашого повітряного простору, а й до повітряного простору інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі», — заявила президентка Молдови.

Санду наголосила, що незалежно від причин такі інциденти становлять загрозу для людей і є порушенням суверенітету держав. Відповідальність за них вона поклала на Росію. Водночас президентка Молдови зазначила, що дипломатичні кроки, зокрема ноти протесту чи можливе висилання російського посла, самі по собі не зупинять подібні порушення.

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