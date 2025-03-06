У Європи є план, як захистити кілька міст України від російських ударів – The Guardian

Європейські Військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від російських атак на Київ і західні регіони без обов’язкового провокування ширшого конфлікту з Росією. Це передбачає план, розроблений військовими експертами.

Про це пише The Guardian.

Як стверджують ініціатори плану, Sky Shield буде європейською ініціативою із захисту повітряного простору, яка працюватиме окремо від НАТО. Її мета – зупинити російські удари крилатими ракетами та дронами по містах і критичній інфраструктурі. План може стати частиною концепції "перемир’я в небі", яку цього тижня запропонував президент України Володимир Зеленський.

Передбачається, що зона дії Sky Shield охоплюватиме три українські атомні електростанції, які працюють, а також Одесу та Львів. Водночас ініціатива не поширюватиметься на лінію фронту чи схід України. Згідно з опублікованим документом, ця ідея може "мати більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 000 європейських сухопутних військових".

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Серед прихильників ініціативи – колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав, ексгенерал британської армії та заступник верховного командувача Альянсу на початку 2010-х років сер Річард Ширрефф, а також колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

Ще один прихильник плану – ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс – заявив, що "реалізація Sky Shield стане важливим етапом зміцнення Європи, який ефективно та надійно гарантуватиме безпеку України".

Ця ідея отримала поштовх після напруженої зустрічі Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після цієї події США призупинили військову допомогу Україні та обмежили обмін розвідувальними даними. Це змусило Європу швидко усвідомити необхідність самостійної підтримки Україну у війні та надання їй гарантій безпеки у межах будь-якої майбутньої мирної угоди.

Відомо, що Sky Shield був розроблений колишніми військовими планувальниками Королівських ВПС Великої Британії у співпраці із ЗСУ та вже обговорювався у міністерствах оборони європейських країн. Проте поки що європейські лідери не висловили реального бажання санкціонувати повітряне патрулювання українського неба під час війни.

На думку прихильників ініціативи, нещодавні події дають шанс на новий розгляд ідеї часткового повітряного захисту України. Це також підкреслює важливість авіаційного прикриття як елемента майбутніх гарантій безпеки для Києва у разі припинення вогню.

Основна занепокоєність західних політиків полягає в тому, що розміщення винищувачів із країн-членів НАТО може призвести до прямого зіткнення з Росією, особливо якщо літак однієї зі сторін буде атакований або збитий.

Проте прихильники плану стверджують, що ризик для пілотів Sky Shield є низьким, оскільки Москва не наважується використовувати свої бойові літаки за межами лінії фронту від початку 2022 року. За оцінками розробників плану, фактична відстань між російською авіацією та літаками Sky Shield сстановитиме понад 200 км.

Росія регулярно атакує Україну ракетами та дронами дальнього радіусу дії, тож прихильники ініціативи вважають, що патрулювання винищувачів могло б допомогти Києву їх збивати. Це зменшило б навантаження на українську систему ППО, деякі елементи якої – зокрема комплекси Patriot – виробляються у США, а їхнє поповнення зараз обмежене Білим домом.

До слова, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що його держава готова надати військову підтримку Україні на суші та в небі, щоб забезпечити дотримання потенційної мирної угоди з Росією.