"У Євросоюзі всі єдині": канцлер Австрії виступив за посилення санкцій проти Росії через звірства проти мирних українців

"У Євросоюзі всі єдині": канцлер Австрії виступив за посилення санкцій проти Росії через звірства проти мирних українців

Негаммер наголосив, що усі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну.

Канцлер Австрії Карл Негаммер у Києві заявив, що наступні санкції проти тих росіян, хто розв'язав та веде війну в Україні, будуть потужними.

Про це австрійський політик повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Спочатку треба сказати, що гинуть українці, і цих санкцій недостатньо. Ми наразі обговорили і ухвалили новий пакет санкцій... і думаємо, що вони будуть дієвими. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції і вони якраз повинні діяти проти тих, хто винен, проти того, хто веде цю війну. І ми будемо далі йти цим шляхом. У Європейському Союзі всі єдині", - сказав він

Він наголосив, що усі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну, тому санкції будуть потужними.

Нагадаємо, 9 квітня з робочим візитом у Києві перебуває федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер. Європейський політик мав переговори з українським президентом.

Зауважимо, що напередодні голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявляв, що держава не відмовиться від купівлі російського газу та не підтримає санкції ЄС.

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