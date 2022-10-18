У його кімнату влетіла ракета: неймовірна історія порятунку 12-річного хлопчика

У Львові врятували 12-річного хлопця з Харківщини, у кімнату якого прилетіла російська ракета, поки підліток спав. Хлопець був у тяжкому стані: він не впізнавав рідних та не міг ходити.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

12-річний Стас родом з Грушувахи Харківської області. У червні росіяни обстріляли цей населений пункт ракетами. Одна з них прилетіла в кімнату хлопчика, де він спав. Батько разом з рятувальниками діставав Стаса з-під завалів. Дитину госпіталізували до реанімації в Харкові з діагнозом важка черепно-мозкова травма з дефектом лобної кістки довжиною 8 см, отримана внаслідок проникного поранення.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дитині прооперували головний мозок, хлопчик тиждень був у комі. Його стан оцінювали як надважкий. Коли Стас опритомнів, він не впізнавав рідних і не міг ходити.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У липні хлопчика перевезли до Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

"Команда спеціалістів відділення нейрохірургії на чолі із Михайлом Ловгою стабілізують його стан та проводять складну операцію на черепі: отвір у ньому потрібно закрити пластиною. Для Стаса виготовили індивідуальну пластину. Пластина повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень та естетично виглядає", - йдеться у повідомленні.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Після успішної операції до дитини частково повернулась пам'ять, хлопчик заново вчиться ходити та вже скоро відновить навчання у школі.

Історії порятунку українців у війні проти російських окупантів

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