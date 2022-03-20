У заблокованих російськими окупантами околицях Маріуполя від голоду помирають люди - голова ОВА

У заблокованих російськими окупантами околицях Маріуполя від голоду помирають люди - голова ОВА

Влада міста просить надати "зелені коридори".

Жителі Маріуполя, яким вдалося втекти від ворожих російських обстрілів, опинилися заблокованих околицях міста. У цивільних немає їжі та води.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!" - йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко просить ворога надати "зелені коридори, аби маріупольці змогли покинути зону бойових дій

"Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, 19 березня з Маріуполя до Запоріжжя завдяки гуманітарному коридору вдалося евакуювати 4 128 осіб, з яких 1 172 дитини.

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