У загарбників РФ стрімко зростає смертність серед важкопоранених – Генштаб

Окупанти також потребують ремонту та відновлення військової техніки, втім, у Росії заводи призупинили роботу.

У російських військових фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що окупанти також потребують ремонту та відновлення військової техніки, втім, у Росії заводи призупинили роботу.

"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябінського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі повідомили, що переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їхнім командуванням, залишаються невиконаними. Загарбники продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення.

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