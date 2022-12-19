У Захарової знову істерика: представниця МЗС РФ пригрозила Греції через можливу відправку Україні С-300

Напередодні у Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси С-300, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова знову вибухнула погрозами через військову допомогу України. Цього разу погрози прозвучали на адресу Греції через можливу відправку Україні систем протиповітряної оборони С-300.

Про це повідомляє пресслужба МЗС країни-агресорки.

Так, за її словами, Росія вважає "провокаційними" та "ворожими" плани про постачання Україні С-300 та інших засобів ППО російського/радянського зразка.

Захарова також звинуватила Грецію у "злочинній війні проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, у тому числі численних етнічних греків, які там проживають", якщо країна погодиться надати Україні озброєння.

Вона також згадала про існування "російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво від 30 жовтня 1995 року та про постачання продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року", які забороняють Греції реекспорт поставленої РФ військової техніки третій стороні без згоди Росії.

Нагадаємо, міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про готовність відправити системи ППО С-300 до України, та лише за умови, що США встановлять на Криті замість них ЗРК Patriot.

Також він зауважив, що в разі отримання американських аналогів його країна також може відправити Україні ЗРК Тор-М1 та Оса-АКМ.

Раніше повідомлялося, що в Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".

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