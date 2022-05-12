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У захоплених районах Запорізької області росіяни викрали 271 людину

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У захоплених районах Запорізької області росіяни викрали 271 людину

Фото: unsplash.com

Українській стороні вдалося звільнити 153 людини.

Від початку повномасштабного російського вторгнення на тимчасово захоплених територіях Запорізької області підтверджено 271 випадок викрадання людей.

Про це повідомив голова Запорізької військової обласної адміністрації Олександр Старух.

За його інформацією, наразі перебують у заручниках 118 осіб, звільнені – 153. За минуло добу було звільнено ще двох мешканців Запорізької області.

Раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що окупанти катують взятих у заручники мирних українців.

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