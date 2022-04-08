На захоплених територіях окупанти грабують будинки, крадуть авто та затримують українців – Генштаб

На захоплених територіях окупанти грабують будинки, крадуть авто та затримують українців – Генштаб

Російські військові порушують норми Міжнародного гуманітарного права.

Окупанти чинять звірства на тимчасово захоплених територіях України. Військові РФ цілеспрямовано порушують всі норми Міжнародного гуманітарного права.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 квітня.

Окупанти грабують будинки цивільних, викрадають їхні автівки та незаконно затримують українців.

"На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у цьому ж таки зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків.

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