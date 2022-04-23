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У захопленій ЗСУ російській техніці знаходять деталі з Франції, Німеччини та Ізраїлю – ОП

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У захопленій ЗСУ російській техніці знаходять деталі з Франції, Німеччини та Ізраїлю – ОП

У захопленій українськими військами на полі бою російській техніці знаходять деталі подвійного призначення з Німеччини, Франції та Ізраїлю, Це попри те, що в ЄС діє заборона на постачання відповідного обладнання до Росії.

Україна "відверто реагує" на такі випадки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ми зараз показуємо факти і будемо робити теж їх публічними, тому що в трофейній російській техніці, яка захоплюється українськими військовими на полі бою, ми бачимо деталі подвійного призначення, причому з таких країн, як Німеччина, Франція, Ізраїль. При цьому всьому, ті ж самі Німеччина і Франція з 2014 року мали дотримуватися санкційного режиму. На жаль, ми бачимо, як це на практиці відбувалося", – розповів Сибіга.

Він також наголосив, що необхідно перекрити можливості для Росії обходити санкції і ввозити підсанкційну продукцію через треті країни.

"Ми ці держави знаємо, ми також знаємо держави, які цьому сприяють, і чітко це доводимо (партнерам – ред.)", – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що Німеччина і Франція обійшли запроваджене 2014 року Євросоюзом ембарго на постачання зброї до Росії. Так, компанії обох країн-членів ЄС постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

В середині квітня стало відомо, що ЄС закрив "лазівку", що дозволила урядам країн-членів експортувати зброю до Росії на десятки мільйонів євро, незважаючи на ембарго.

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