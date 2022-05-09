У захопленому Херсоні окупанти хочуть змусити ув’язнених воювати проти ЗСУ - Денісова

У тимчасово окупованому Херсоні військові РФ хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати проти ЗСУ.
Таких ув’язнених у місті понад 2 тисячі.
Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Facebook.
"Російські військові хочуть їх ставити попереду своєї армії, як гарматне м'ясо, щоб українській армії довелося стріляти у своїх же людей", - написала омбудсменка.
Також росіяни продовжують викрадати людей просто посеред вулиці, зникають журналісти, люди з активною громадянською позицією. Людей кидають до спеціально створеної катівні. Заручниками окупації Херсона стали і працівники колишньої пенітенціарної системи, які нині підпорядковані Міністерству юстиції України.
Нагадаємо, у Каховці, що на Херсонщині, окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції. Там б’ють та піддають тортурам, зокрема й електричним струмом.
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